Ankara, 3 gen. (Adnkronos) – La Turchia è al fianco del Venezuela e del suo presidente, Nicolás Maduro, di fronte all'aggressione degli Stati Uniti contro il Paese. Lo ha dichiarato il consigliere capo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Cemil Ertem, dopo i raid Usa in Venezuela.
Venezuela: Turchia, 'a fianco di Caracas e del presidente Maduro'
