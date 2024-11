Un’esperienza indimenticabile

Verdiana Zangaro, fresca vincitrice di Tale e Quale Show, ha recentemente condiviso le sue emozioni e i suoi progetti futuri in un’intervista esclusiva. La cantante ha descritto la sua partecipazione al talent show come un’esperienza incredibile, un’opportunità che le ha permesso di esplorare nuove dimensioni artistiche. “Non mi aspettavo di riuscire a portare a casa le imitazioni che ho fatto nelle diverse puntate”, ha dichiarato, sottolineando come il programma sia stato un trampolino di lancio per la sua carriera.

Il sogno di Sanremo

Tra i suoi sogni, Verdiana ha espresso il desiderio di calcare il palco del Festival di Sanremo. La kermesse musicale rappresenta un traguardo ambito per molti artisti italiani e per Verdiana sarebbe un’opportunità imperdibile. “Sanremo è un palcoscenico importante per ogni artista”, ha affermato, evidenziando l’importanza di questa manifestazione nella carriera musicale. La cantante ha già avuto un assaggio di questa esperienza, avendo presentato un brano con il gruppo Le Deva, ma spera di avere una nuova chance in futuro.

Riflessioni sul passato e sul futuro

Verdiana ha anche riflettuto sul suo passato, in particolare sul suo rapporto con Maria De Filippi, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua carriera. La partecipazione ad Amici le ha aperto molte porte, ma ora guarda avanti, desiderosa di nuove sfide. Nonostante non abbia avuto contatti recenti con De Filippi, conserva un bel ricordo della conduttrice e spera di riabbracciarla presto. La sua carriera è in continua evoluzione e, con il talento e la determinazione che la contraddistinguono, Verdiana è pronta a conquistare nuovi traguardi nel panorama musicale italiano.