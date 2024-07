Cresce l’attesa in vista del prossimo vertice Nato, e Giorgia Meloni ha avuto modo di parlare di cosa si aspetta da questo incontro fra i leader che avverrà a Washington. Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano è già volato negli Stati Uniti d’America.

Washington, Meloni alla vigilia del vertice Nato: le dichiarazioni

“La mia aspettativa è che la Nato nel suo 75mo anniversario, e in un momento storico molto particolare, mandi un grande messaggio di unità e di capacità di adattamento ad un mondo che sta cambiando” – così si è espressa la premier Giorgia Meloni direttamente da Washington, il luogo in cui domani si terrà l’atteso vertice della Nato – “L’Italia porta l’attenzione necessaria sul fronte sud dell’Alleanza, che è inserito al momento nelle conclusioni del vertice e attendo chiaramente anche il sostegno all’Ucraina“.

Washington, Meloni alla vigilia del vertice Nato: l’Ucraina

E il riferimento all’Ucraina prosegue ancora nelle dichiarazioni di Meloni: “Sono soddisfatta del lavoro fatto fino a questo momento, e il focus dell’Italia è la dimostrazione di come la Nato deve saper immaginare il suo ruolo in un contesto geopolitico estremamente complesso“. Sulla guerra in corso ha poi aggiunto: “Le immagini dei bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kiev mi sembrano spaventose. Quando si aggredisce così la popolazione civile, e lo si fa con questa veemenza accanendosi sui bambini, i segnali che arrivano sono decisamente altri rispetto a quelli che una certa propaganda russa vorrebbe far passare“.