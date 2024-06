Via libera all'uso di armi Usa in Russia: Zelensky ringrazia Biden

Per più di due anni, l’Ucraina ha potuto beneficiare delle armi dei Paesi occidentali, soprattutto dei pacchetti inviati dagli Stati Uniti d’America, ma solo sul proprio territorio, per potersi difendere dall’invasione di Mosca. Adesso che il potenziale offensivo di Kiev si è notevolmente ridotto, però, si è resa necessaria una modifica e Joe Biden ha deciso per il via libera all’uso di armi Usa in Russia.

Ucraina, via libera all’uso di armi Usa in Russia: Zelensky a Biden

“Apprezzo la decisione del presidente Biden sull’uso da parte dell’Ucraina delle sue capacità di difesa. E’ un passo positivo che ci consentirà di proteggere meglio gli ucraini dal terrore russo e dai tentativi di espandere la guerra” – e così, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostra gratitudine nei confronti del suo pari ruolo americano Joe Biden per la decisione sull’uso delle armi Usa in Russia.

Ucraina, via libera all’uso di armi Usa in Russia: il messaggio

Il messaggio comparso sul profilo X di Zelensky, poi, prosegue ancora: “Dobbiamo continuare a compiere esattamente questi passi, decisivi ed efficaci, per garantire il vantaggio strategico del mondo democratico in questo confronto, in cui non si determina solo il destino dell’Ucraina“. Il numero uno di Kiev non ha dubbi: “Insieme riporteremo la pace e riusciremo a garantire la sicurezza. Sono grato per il supporto vitale”.