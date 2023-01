Vialli: Evani, 'ci impegneremo per dedicargli la vittoria in Nations League'

Nyon, 25 gen.

– (Adnkronos) – “Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l’avversario peggiore però è anche bello poterli riaffrontare. Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League". Così Alberico Evani, assistente tecnico del ct Roberto Mancini, in merito al sorteggio delle final four di Nations League che ha visto gli azzurri pescare in semifinale la Spagna. "Nonostante abbia cambiato Ct (de la Fuente, ndr) non credo che la Spagna cambierà il suo modo di giocare -aggiunge Evani-, basato su un possesso palla difficile da contrastare: cercheremo di trovare delle soluzioni per limitare la loro forza e sfruttare le nostre caratteristiche”.

Il pensiero va poi a Gianluca Vialli: “Ci impegneremo tanto per dedicargli la vittoria, con il suo carisma è stato una figura fondamentale per il successo all’Europeo”.