Vanessa Incontrada torna su Rai1 nella miniserie “Come una madre”

Roma, 16 gen. (askanews) – Vanessa Incontrada torna su Rai1 con la miniserie “Come una madre”, dal 2 febbraio in tre prime serate per la regia di Andrea Porporati. Questa volta interpeta Angela, una donna distrutta dalla morte del figlio di nove anni in un incidente stradale.

Ha perso tutto e per ritrovarsi fugge nella casa della sua famiglia su un’isola dell’arcipelago toscano dove la vicina, che conosce appena, un giorno le affida per qualche ora i suoi figli. Deve andare a un incontro, che le sarà fatale, e Angela si ritroverà con i due bambini in un’avventura per l’Italia, da Nord a Sud, inseguita da criminali senza sapere neanche il perché.

Un road movie in cui si raccontano un viaggio e una fuga, ma anche un occasione di rinascita per un eroina quasi per caso. Nel cast anche Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro, Crystal Deglaudi, Tancredi Testa, Katia Ricciarelli, Ivan Franek, Marco Cocci, Luigi Diberti, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta.