Stress da coronavirus, i consigli per vivere bene la quarantena

MIlano, 19 mar. (askanews) – In casa, senza vedere amici e familiari. Le restrizioni contro il coronavirus hanno fatto piombare gli italiani in una situazione inedita e psicologicamente stressante, che può essere affrontata meglio con qualche consiglio degli esperti. A partire dalla routine, da mantenere il più possibile, la cura di sè e alimentazione, ma non solo, spiega la Dottoressa Isabel Fernandez, presidente Emdr Italia, associazione che riunisce migliaia di psicoterapeuti esperti in questo approccio terapeutico per il trattamento di traumi e problematiche legate allo stress.

“Non è autoisolamento, non dipende dal fatto che siamo soli o non abbiamo amici, è un isolamento che ha un valore concreto e importante, pratico, dobbiamo vederlo in termini più positivi”.

“Non dobbiamo sempre essere incollati a vedere notizie, altrimenti tutta la nostra attenzione è focalizzata su quello, dobbiamo riuscire a pensare ad altre cose”.

“Trovare attività che possiamo fare da casa ma ci danno senso di sicurezza e di un mondo in pausa ma che portiamo avanti attraverso piccole cose”.

“Dobbiamo ottimizzare tutto questo tempo dando priorità alle cose che abbiamo voluto sempre fare e non abbiamo potuto fare per mancanza di tempo e possibilità”.

“Dare molto spazio alle relazioni anche familiari, cominciare a parlare e convivere in un altro modo, quindi potrebbe essere un momento di crescita e possiamo anche utilizzarlo in un modo costruttivo”.

In tutto questo, sì alla tecnologia: videochiamate e messaggi per continuare sempre a sentirsi parte di una comunità.

E se si sente il bisogno di un aiuto psicologico ci si deve rivolgere ad un professionista, informandosi presso il proprio Comune sui servizi disponibili o cercando in rete i tanti servizi gratuiti attivati in questo periodo.

(alcuni link: https://www.psy.it/gli-psicologi-sul-coronavirus, https://emdr.it/, https://www.diregiovani.it/, https://www.sipemsos.org/index.html).