Covid-19, salgono contagi: 1.367, 13 morti. Oltre 93mila tamponi

Roma, 26 ago. (askanews) – Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia superando di nuovo quota 1.000, ieri erano stati 878: 1.367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un elevato numero di tamponi, oltre 93.000. Si tratta del dato più alto di contagi dagli inizi di maggio. 13 i morti e 314 i guariti. Aumentano, di poco, le terapie intensive, +3.

Tra le Regioni con i numeri più elevati la Lombardia con 269 nuovi contagi, il Lazio con 162 di cui 121 solo a Roma e il 45% casi di rientro, per lo più dalla Sardegna ha sottolineato l’assessore alla sanità della Regione, Alessio

D’Amato.

161 contagiati in più rispetto a ieri anche in Toscana, di cui la metà provenienti dall’estero. 147 i casi registrati in Veneto e 135 in Campania. 0 casi solo in Valle d’Aosta.