La protesta delle partite Iva a Milano: non lavoriamo da mesi

Milano, 12 nov. (askanews) – Manifestazione a Milano del popolo delle partite IVA. Un centinaio di rappresentanti delle tante categorie colpite dalle misure per limitare i contagi da Covid si sono riuniti in piazza Duomo, fra loro ambulanti, agenti di viaggio, taxisti, e ancora ristoratori, baristi, piccoli commercianti.

“Il governo chiede piccolo sacrifici, qui c è gente che non lavora da 9 mesi, in molto non hanno ricevuto quasi nulla e il dl Ristori copre solo una minima parte delle perdite che subiamo e lo hanno ricevuto solo in pochi”, hanno detto.

Le partite Iva chiedono la pace fiscale, il blocco delle tasse e soprattutto di poter tornare a lavorare.