Coronavirus, Brusaferro: vaccini a breve ma non deroghe sicurezza

Milano, 1 dic. (askanews) – È stato messo in campo “uno sforzo mondiale straordinario in tempi molto brevi per mettere a punto i vaccini”, ma “il fatto che i tempi sono più brevi non vuol dire vengano derogate procedure o valutazioni di sicurezza ed efficacia”. Lo ha ribadito il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero sulla situazione epidemiologica.

“Chi ha messo a punto questi strumenti – ha detto – nelle prossime settimane renderà disponibili alle agenzie regolatorie i dossier. Quando li avremo potremo esprimerci con completezza”, ha aggiunto, ricordando il ruolo della farmacovigilanza “sempre attiva nel tempo anche su altri tipi di farmaci”.