Nella notte tra ieri e oggi, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nelle Filippine. L’evento è stato registrato dall’USGS (United States Geological Survey) intorno all’1, quando in Italia erano già le 2:42. L’epicentro si trovava in mare nei pressi di Gigmoto, invece l’ipocentro a circa 100 km di profondità. Per ora non è stata resa nota l’entità dei danni subiti.

Terremoto nelle Filippine: violenta scossa nella notte

Un violentissimo terremoto ha scosso questa notte, intorno all’1 (ora locale), alcune aree abitate delle Filippine, mettendo in seria apprensione la popolazione locale. Secondo quanto appreso, il sisma ha avuto un ipocentro a circa 100 chilometri di profondità, ma essendo di magnitudo molto importante (5.1 sulla scala Richter), è stato comunque avvertito dalla popolazione, che si è allarmata. In particolare, ad essere stata colpita, è stata la città di Gigmoto.