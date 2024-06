Terremoto a Creta: una forte scossa di magnitudo 4.3 colpisce il sud dell'isola, per il momento nessun ferito o danno segnalato.

Nella mattinata del 21 giugno, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito il sud dell’isola di Creta, in Grecia. L’Istituto geodinamico dell’Osservatorio nazionale di Atene ha rilevato l’epicentro a 25 chilometri a sud-ovest di Paleochora, nella prefettura di Hania.

La scossa è stata registrata alle 8.09, ora italiana, con una profondità stimata di 9,4 chilometri.

Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti né danni materiali. La popolazione locale ha avvertito il sisma, ma la situazione sembra essere sotto controllo, le autorità hanno comunque invitato i residenti a rimanere vigili per eventuali scosse di assestamento.

Il terremoto, pur non avendo causato danni, ha ricordato l’importanza della preparazione e della consapevolezza in una regione sismicamente attiva come quella di Creta. L’isola, situata nel Mar Mediterraneo, è infatti soggetta a frequenti terremoti a causa della sua posizione geologica.

Gli esperti dell’Istituto geodinamico continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli abitanti e fornire aggiornamenti tempestivi. Nel frattempo, le autorità locali stanno verificando la stabilità delle infrastrutture e rassicurando i cittadini sulla loro sicurezza.

Questo evento sismico evidenzia ancora una volta la necessità di sistemi di allerta efficaci e piani di emergenza ben definiti per affrontare prontamente qualsiasi situazione di rischio. La popolazione di Creta rimane in allerta, ma per ora la vita sull’isola prosegue senza ulteriori disagi.