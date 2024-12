Un fenomeno in crescita

Nel 2024, le statistiche relative alla violenza di genere a Napoli e provincia sono preoccupanti. Sono stati denunciati ben 2.920 episodi di violenza, con una media di 243 casi al mese, ovvero circa 8 denunce al giorno. Questi dati, forniti dal comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il generale Biagio Storniolo, evidenziano una realtà drammatica che richiede un intervento immediato e coordinato da parte delle istituzioni e della società civile.

Interventi delle forze dell’ordine

In risposta a questa emergenza, le forze dell’ordine hanno arrestato o denunciato 2.824 persone, con 40 arresti in flagranza differita. Questi numeri dimostrano l’impegno dei carabinieri nel contrastare la violenza di genere, ma anche la necessità di una rete di supporto per le vittime. A tal proposito, sono state istituite quattro ‘stanze tutte per sé’ a Napoli, Ercolano e Caivano, oltre a una ‘stanza rosa’ ad Ischia, spazi dedicati ad accogliere e supportare le donne in difficoltà.

La voce delle vittime

Il generale Storniolo sottolinea l’importanza di ascoltare e supportare ogni vittima, affinché possa riprendere in mano la propria vita. La nuova branca specializzata del Nucleo investigativo del Comando provinciale si propone di affrontare la violenza di genere in modo globale, senza distinzioni di ceto o cultura. I dati mostrano che l’80% delle vittime ha figli, spesso minorenni, e che nel 90% dei casi l’aggressore è un ex coniuge o compagno. Questo scenario complesso richiede un’attenzione particolare e un approccio multidisciplinare.

Iniziative di protezione

Un’ulteriore misura di protezione è rappresentata dai dispositivi Mobile Angel, recentemente consegnati a 11 donne di età compresa tra i 19 e i 47 anni. Queste donne, che appartengono a diverse categorie sociali, condividono un comune denominatore: il desiderio di liberarsi dalla sopraffazione del partner. La quasi totalità delle denunce ha portato a un arresto, una denuncia o una misura cautelare, evidenziando l’importanza di denunciare gli abusi. Il generale Storniolo invita tutte le persone che vivono situazioni di violenza a farsi avanti e a chiedere aiuto.