Violenza su donne: Damiani, 'pugno duro contro reati informatici non più rinviabile'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Contro chi crede che il mondo del web debba essere zona franca per comportamenti illeciti, occorre portare subito all’esame dell’Aula e a una rapida approvazione il disegno di legge che Forza Italia, a firma Zanettin, Gasparri, Craxi, ha depositato da tempo e il cui iter in commissione Giustizia al Senato è stato già avviato".

Lo afferma il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

"Giusta -aggiunge- la sollecitazione del capogruppo Maurizio Gasparri e del collega Pierantonio Zanettin sulla necessità di porre un argine normativo al dilagare di un fenomeno che impatta sulla vita di cittadini ignari, responsabilizzando anche quelle piattaforme on line che non offrano collaborazione all’autorità giudiziaria. Il pugno duro contro i reati informatici non è più rinviabile. Al di là degli schieramenti, ogni forza politica dovrebbe condividere e sostenere in Parlamento questa battaglia”.