Violenza su donne: 'il ruolo degli uomini', oggi in Sala Nassirya alle 14

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il prossimo 25 novembre, presso la Sala “Caduti di Nassirya” i senatori Filippo Sensi (Pd), Marco Lombardo (Az), Ivan Scalfarotto (Iv) e Riccardo Ricciardi (M5S) promuovono l'incontro 'Il ruolo degli uomini', oggi ore 14. Oltre a Sensi, Lombardo e Scalfarotto e Ricciardi, interverranno Peppe De Cristofaro (Avs) e Francesca Cavallo, autrice del libro “Storie Spaziali per Maschi del Futuro”.

"Abbiamo bisogno di un cambio di passo nel dibattito pubblico – si legge in una nota – e abbiamo bisogno che gli uomini di questo Paese, e in particolare gli uomini dentro le Istituzioni, smettano di sentirsi "ospiti" nella lotta contro la violenza di genere e lavorino in prima linea insieme alle donne per far fronte a un fenomeno tristemente sempre attuale, che riguarda tutti senza distinzione alcuna, sia come singoli sia come collettività".

"Un pezzo importante del lavoro da fare passa attraverso l’educazione: ancora oggi, una parte significativa dell’educazione maschile è farcita di stereotipi e immagini diseducativi. I nostri bambini e i nostri ragazzi non sono aiutati a coltivare un rapporto sano e libero con la propria emotività, con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e che passano per le pagine di cronaca con cadenza quasi quotidiana. Riteniamo doveroso che la nostra azione politica sia dedicata ad attenzionare correttamente questo tema, indagando come gettare le basi per una soluzione collettiva e culturale".