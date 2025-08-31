Violenza su donne: Zabatta (Avs), 'da sessismo a sciacallaggio ed estorsione'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La testimonianza della vittima di 'Phica' costretta a pagare quasi duemila euro per far rimuovere le proprie foto rubate e manipolate segna un'escalation terrificante: siamo passati dalla violenza sessista allo sciacallaggio e all'estorsione. &Eg...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "La testimonianza della vittima di 'Phica' costretta a pagare quasi duemila euro per far rimuovere le proprie foto rubate e manipolate segna un'escalation terrificante: siamo passati dalla violenza sessista allo sciacallaggio e all'estorsione. È la prova schiacciante che questi siti non sono solo spazi d'odio, ma vere e proprie organizzazioni criminali che hanno creato un business sulla pelle e sulla disperazione delle donne.

Questa doppia violenza –prima l'umiliazione pubblica, poi il ricatto economico– è intollerabile e dimostra l'urgenza di un intervento legislativo drastico". Lo afferma Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS).

"Questi criminali -aggiunge- prosperano nel vuoto normativo attuale. Per questo, come AVS, ribadiamo con forza il nostro impegno per una proposta di legge che, riprendendo l'innovativo modello danese, stabilisca una volta per tutte che il nostro corpo, i nostri tratti somatici, la nostra voce e le nostre foto sono protetti da un diritto d'autore personale e inalienabile. La pubblicazione non consensuale diventerà una violazione diretta di questo diritto, con conseguenze penali ed economiche gravissime che distruggeranno alla radice il loro modello di business. La dignità non si compra e non può essere oggetto di estorsione. Agiremo in tutte le sedi per fermare questo scempio".