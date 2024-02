Il virus dengue

Forse non tutti ancora sanno che cos’è il virus dengue. Si tratta, essenzialmente, di un virus che si trasmette tramite la puntura di una zanzara infetta che porta ad una febbre virale. Il virus dengue sta avanzando nel mondo, soprattutto in quelle che sono le aree più tropicale del globo, come il Brasile per esempio, oppure in Argentina. Ed in Italia come siamo messi?

Virus dengue, allerta in Italia

In Italia non esistono degli importanti focolai come accade in altre zone del mondo, anzi. Fatto sta che l’allerta e la preoccupazione non mancano. A tal proposito, infatti, si stanno iniziando a prendere alcuni provvedimenti per evitare delle situazioni molto particolari. Cerchiamo di capire qualcosa in più in merito.

Controlli per il virus dengue

Come si apprende da TGCom24, presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino, i controlli sono aumentati. I livelli di vigilanza sono nettamente superiori rispetto al periodo precedente. Basti pensa che tutti gli aerei che arrivano dagli Stati considerati a rischio dengue vengono automaticamente disinfettati a dovere.

Inoltre, i controlli sono più intensi anche per ciò che concerne tutti quei mezzi di trasporto o merci importate proprio dai Paesi in cui il virus circola di più.