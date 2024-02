West Nile, morta 45enne

Il virus del West Nile è una malattia infettiva che si trasmette per mezzo di una puntura di zanzara che lo ha. A Dolo, vicino Venezia, una donna di 45 è deceduta per questo motivo. Il contagio era avvenuto circa tre mesi fa e da lì è stata un’agonia piena di sofferenze e di complicanze, fino al decesso. Nella giornata di ieri è stata effettuata l’autopsia.

Come era stata contagiata?

Stando a quanto è emerso, la donna era stata contagiata mediante la puntura della zanzara ad ottobre, a Mirano. La 45enne ha subito accusato una febbre molto alta a cui si sono aggiunti poi ulteriori problemi tra cui encefalopatia e la parali degli arti e altre zone del corpo. Inizialmente era stata ricoverata a Mirano. Successivamente era stata portata in una RSA ed infine a Dolo dove si è spenta presso l’ospedale.

Non aveva fatto viaggi

Prima di ammalarsi, la povera 45enne non era stata all’estero e non aveva effettuato alcun viaggio. Come detto, infatti, sarebbe stata pizzicata dalla zanzara proprio vicino casa sua. E’ stato anche sottolineato che il suo stato di salute prima di avere il West Nile, era assolutamente buono. In ogni caso, l’autopsia darà ulteriori chiarimenti.