Visibilia: pausa 'tecnica', dopo le ore 12 attesa decisione gup su Santanchè

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Una pausa 'tecnica' per definire dettagli sulle posizioni che hanno chiesto di patteggiare – una persona fisica e due società (l'ex consigliere Federico Celoria, Visibilia Editore ed Editrice) – e poi alle ore 12 la gup di Milano Anna Magelli fornirà l'esatta indicazioni dei tempi della decisione sulla ministra del Turismo Daniela Santanché, indagata per falso in bilancio nella vicenda che riguarda i conti di Visibilia Editore, gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche nel 2022, e di recente anche le quote.

A rischio processo, oltre alla senatrice di Fratelli d'Italia anche, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della spa. Prima della pausa, la giudice ha ritenuto inammissibile perché tardiva una memoria presentata dalla procura rappresentata dai pm Luigi Luzi e Maria Giuseppina Gravina.