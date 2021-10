Visita privata di Steinmeier all’Ordine di Malta, è prima volta

Roma, 21 ott. (askanews) – “È la prima visita di un presidente federale tedesco presso l’Ordine di Malta dall’avvio delle relazioni diplomatiche. Siamo molto felici per questa visita e anche per l’occasione di parlare con il presidente federale di temi che ci stanno a cuore e che siamo sicuri siano d’interesse anche per la Germania. Sono certo che l’immigrazione e il traffico di migranti saranno tra i temi di discussione, siamo molto attivi, e anche con l’aiuto del governo federale siamo impegnati in Medio Oriente, parleremo anche di questo”: così il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta Albrecht Boeselager ai microfoni di askanews a margine di un incontro negli uffici di Via Condotti, ha parlato del significato della visita privata che il presidente federale tedesco, Frank-Walter Steinmeier, effettuerà nella Villa Magistrale all’Aventino il prossimo 25 ottobre, giorno in cui sarà ricevuto inoltre in udienza da Papa Francesco.

“Parlerò sicuramente anche del tema di tutela contro le catastrofi in Germania come conseguenza delle devastanti alluvioni vissute di recente, è un vecchio tema che è tornato d’attualità e un tema a cui teniamo molto è l’importanza del rispetto delle infrastrutture religiose in particolare nelle regioni in conflitto o nelle regioni difficili dove prestiamo soccorso”, ha aggiunto Boeselager, che con Steinmeier farà il punto sulle principali attività dell’Ordine di Malta sostenute dal governo tedesco (attualmente soprattutto in Libano, Haiti e Iraq) e sui progetti umanitari in cui l’Ordine e la sua sezione tedesca sono particolarmente impegnati.