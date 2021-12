Vitalizi: Forciniti (Alt), 'Pd e Lega si riprendono malloppo con complicità M5S'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Altro che taglio ai vitalizi che rimane, Partito democratico e Lega si riprendono il malloppo, con la complicità del Movimento 5 Stelle che sconfessa per l’ennesima volta ciò che ha fatto e ciò in cui hanno creduto e tuttora credono i suoi elettori e restituisce i privilegi agli ex parlamentari”.

Lo afferma Francesco Forciniti, deputato di Alternativa, commentando la sentenza del Consiglio di Giurisdizione della Camera sui ricorsi presentati da diversi ex parlamentari per il ricalcolo degli assegni pensionistici.