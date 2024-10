Volkswagen pronta a chiudere tre stabilimenti in Germania

Volkswagen potrebbe chiudere almeno tre stabilimenti in Germania, secondo quanto rivelato dal consiglio di fabbrica del gruppo automobilistico e riportato da fonti come Bild e Die Welt.

Volkswagen: in arrivo la chiusura di tre stabilimenti tedeschi

La presidente del Consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo, durante un incontro informativo per i lavoratori a Wolfsburg, ha dichiarato che il Consiglio di Amministrazione intende interrompere le attività in tre siti tedeschi, con il rischio che anche altri impianti possano subire tagli significativi. Cavallo ha avvertito che questa decisione potrebbe comportare la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, in particolare per il sito di Osnabrück, che ha recentemente perso un’importante commessa da Porsche.

In Germania, Volkswagen impiega circa 120.000 lavoratori, metà dei quali a Wolfsburg, e gestisce dieci stabilimenti, di cui sei situati in Bassa Sassonia.

A settembre, l’azienda ha sospeso un programma di sicurezza del lavoro in vigore da oltre 30 anni, suscitando una reazione accesa da parte del sindacato IG Metall. Il sindacato ha espresso un netto rifiuto nei confronti dei piani di chiusura, definiti “inaccettabili” e “un colpo al cuore” dei dipendenti, e ha avvertito che potrebbero seguire azioni di protesta.

A Berlino, Wolfgang Buechner, portavoce del cancelliere Olaf Scholz, ha ribadito che non esistono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Volkswagen, pur riconoscendo le difficoltà dell’azienda. Ha anche ricordato che Scholz ha sottolineato l’importanza di tutelare i lavoratori, evitando che decisioni aziendali sbagliate ricadano su di loro.