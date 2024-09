Warner Bros Discovery fornisce un commento sugli indici di ascolto di Amadeus, fornendo dati approfonditi.

Il ritorno di Amadeus in TV con lo show "Chissà Chi È" ha attirato 926.000 telespettatori, ottenendo oltre il 5% di share sul Nove mentre 'Suzuki Music Party' è stato seguito da 628.000 persone, con un 4.6% di share. Nonostante ci siano pareri contrastanti sui risultati, Warner Bros Discovery ha espresso apprezzamento per le cifre raggiunte da Amadeus, soprattutto considerando che si tratta del programma di access prime time più visto di sempre su Nove. Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros Discovery per l'Italia e l'Iberia, ha definito l'iniziativa un successo e ha elogiato il talento di Amadeus.

Molti confrontano i dati con il debutto di Fabio Fazio un anno fa: la prima puntata di ‘Che tempo che fa’ ottenne infatti il 10,5% di share su Nove e il 13% contando tutte le emittenti in simultanea. Ma è bene ricordare che si tratta di programmi e pubblici completamente diversi.

Warner Bros Discovery, attraverso un comunicato ufficiale dei suoi canali social, ha elogiato i risultati di Amadeus per “Chissà Chi È” e “Suzuki Music Party”. L’evento condotto da Amadeus, infatti, è il programma di access prime time più visto di sempre su Nove, registrando in simultanea 1.600.000 spettatori e l’8,8% di share. Il picco è stato di 2.400.000 spettatori, piazzandolo come il terzo programma più seguito durante la trasmissione. Inoltre, “Suzuki Music Party” è stato il secondo programma più popolare della serata per i giovani, con un picco di 1.500.000 spettatori e un 12% di share.

Il CEO Alessandro Araimo ha espresso il suo parere: “È stata un’iniziativa di successo,” ha affermato Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros Discovery per l’Italia e l’Iberia, “e siamo estremamente orgogliosi di avere offerto al pubblico italiano una serata così intensa ed emozionante che ci ha portato, tra l’altro, il nostro migliore rendimento mai raggiunto nella fascia dell’access prime time. Il talento di Amadeus è indubbio ed evidente; ieri sera abbiamo avuto l’opportunità di apprezzare tutta la sua vitalità e autenticità e di portare un nuovo e rilevante pubblico sui nostri canali”.