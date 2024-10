Winx Club, svelate le prime immagini della nuova serie animata

Roma, 21 ott. (askanews) - Tornano le fatine più amate, in una nuova veste. Svelato online il teaser trailer della nuova serie Winx Club, in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix. Sono le prime immagini del reboot che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto...

Roma, 21 ott. (askanews) – Tornano le fatine più amate, in una nuova veste. Svelato online il teaser trailer della nuova serie Winx Club, in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix. Sono le prime immagini del reboot che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, ripresentata in questa nuova avventura in uno stile inedito, con effetti speciali innovativi.

I fan di Winx Club possono così avere un assaggio della magia e delle nuove avventure che vivranno le protagoniste. Il reboot trasporterà gli spettatori di nuovo nella Dimensione Magica, come non l’abbiamo mai vista prima. Il ritorno alle origini sarà una fusione tra i temi iconici che hanno reso la serie un fenomeno planetario e una rinnovata visione contemporanea, per vivere le avventure delle fate da una nuova prospettiva.

Dal suo esordio nel 2004, la serie creata da Iginio Straffi, prodotta e distribuita da Rainbow, ha raggiunto traguardi straordinari: 8 stagioni animate coprodotte con Rai, 3 film per il cinema, 4 film per la tv, 2 serie animate coprodotte con Netflix, 2 stagioni live-action Netflix Original “Fate – The Winx Saga” e milioni di fan in tutto il mondo. E nell’anno in cui vengono celebrati 20 anni di amicizia e avventure arriva anche l’atteso reboot.

Lua