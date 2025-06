Wmf, 3 giorni per costruire un domani condiviso, inclusivo e sostenibile

Roma, 3 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Saranno tre giorni dedicati alla costruzione, all’immaginazione e all’azione condivisa per il futuro quelli di Wmf-We make future, la più grande fiera internazionale e Festival sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologie e l’Innovazione Digitale, che da domani fino al 6 giugno aprirà le porte.

“In un tempo segnato da incertezze, conflitti e sfide globali che toccano ciascuno di noi, abbiamo la responsabilità di orientare l’uso della tecnologia con etica, consapevolezza e attenzione verso l’altro”, afferma Cosmano Lombardo, founder e ceo di search On media group e ideatore del Wmf-We make future.

“In un mondo dove persone, imprese, istituzioni e creativi sono parte di un unico ecosistema, la costruzione di un futuro più giusto e inclusivo non si esaurisce nei tre giorni del Wmf, ma rappresenta una missione che ci impegna ogni giorno dell’anno. L’innovazione è un ponte tra culture e generazioni, un veicolo di possibilità e cambiamento", aggiunge.

Il Wmf trasformerà quindi il distretto fieristico di BolognaFiere in un villaggio globale dell’innovazione, grazie alla presenza di più di 1.000 tra changemaker, investitori e speaker provenienti da +90 paesi, oltre a 100 eventi e 700 tra sponsor ed espositori, che condividono l’idea secondo cui l’innovazione sia veicolo di costruzione di un futuro migliore, inclusivo e condiviso. Organizzata da Search on media group, l’edizione 2025 offrirà occasioni di business e cooperazione globale, insieme a spazi per l’incontro tra stakeholder internazionali. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e in partnership con Visit Emilia-Romagna, il supporto di Maeci-ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca, Università di Bologna e la partecipazione di Agid e il dipartimento della Trasformazione Digitale del Consiglio dei ministri.

Tre giorni per dare forma al Business of Tomorrow: startup, VC da tutto il mondo e +700 sponsor ed espositori Il Wmf si conferma punto di riferimento internazionale per il mondo del venture capital, degli investitori come Yamaha Music Innovation, Cdp venture capital, Invitalia, Nauta Capital, Alchemist Accelerator, Silicon Alleee, Nvidia Ventures, 2100 Ventures, Moonstone Capital, Ikigai Ventures, Vertis, B4i, Italian Tech Alliance, InnovUp, Zest, Eit Digital, Haystack Ventures e delle startup. Le migliori startup, selezionate tramite le call e il Roadshow Internazionale in base alle 12 Sfide del Futuro, avranno l’opportunità di confrontarsi tra loro e dialogare con l’ecosistema globale del venture capital presente alla manifestazione.

In un’ottica di crescente internazionalizzazione, saranno presenti delegazioni da 43 Paesi, tra cui Grecia, Stati Uniti, Bulgaria, Germania, Guatemala, Serbia e Spagna, oltre a numerose Regioni italiane – come Basilicata, Sardegna, Puglia ed Emilia-Romagna – che hanno scelto il Wmf per presentarsi sulla scena globale dell’innovazione. Con oltre 214 miliardi di dollari in assets under management, 1.300 miliardi di total portfolio value e 13.630 round di investimento gestiti nel 2024, il vc & open innovation fest, l’evento dedicato a investitori e VC Tech-drive, si conferma uno degli appuntamenti principali per venture capital, corporate, startup, pmi, acceleratori, incubatori e protagonisti dell’open innovation internazionale.

Ma non solo: in area fieristica sono oltre 700 sponsor ed espositori, che daranno vita a un ecosistema dinamico in cui domanda e offerta si incontrano, si contaminano e co-creano soluzioni per il “business of tomorrow”. Saranno presenti fornitori con soluzioni per la trasformazione digitale, dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali alle digital agency, fino a piattaforme e soluzioni per l’e-commerce. Tra gli espositori Philip Morris, Tesla, Bnl – Bnp Paribas, I3P, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Invitalia, Piemonte Innova, Seedble, Almaviva, Boraso, Amazon Ads, Esa – European Space Agency, IdemWeb, Hoepli, Martec, Iem Explore, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Regione Sardegna, GetResponse, Eurid, Consiglio nazionale ricerche, Odoo, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bologna, Inail, Uil. Inoltre, per amplificare le opportunità di incontro tra realtà italiane ed internazionali giunte a Bologna, il programma del WMF si arricchisce di eventi business esclusivi, come la Special Dinner al Tecnopolo di Bologna e la serata Innovation Night, in programma il 5 giugno.

Il mainstage del Wmf, palco principale della manifestazione, propone un programma ricco di contenuti, ospiti internazionali, performance e racconto del contemporaneo, offrendo un’esperienza che unisce tecnologia, intrattenimento e ispirazione. Attesi veri changemaker dell’innovazione come Federico Faggin, inventore del microprocessore e pioniere della Silicon Valley; John Wesley, senior director di Nvidia, Giuseppe Borghi, Head of the Φ-lab Division di Esa, Nestor Maslej – Hai Stanford University, Luc Julia, co-creatore di Siri e Chief Scientific Officer di Renault, Francesca Rossi, AI Ethics Global Leader di IBM, Claudio Domenicali, ceo di Ducati, Enrico Cereda, Klecha & Co, il Cardinale Arcivescovo di Bologna e presidente Cei Matteo Maria Zuppi. Atteso il panel The Future of Europe, che vedrà in dialogo Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, Federico Menna, ceo di Eit Digital, Andrea Pagnin, Head of Innovation and Development Office di Iit e Antonino Rotolo, Law Full Professor Alma Mater Studiorum – Unibo. Presenti anche rappresentanti di big tech e istituzioni come PagoPA, Esa – Agenzia Spaziale Europea, Intel, Philip Morris Italia, Aceper, Softbank, Klarna, Yamaha Music Innovation e Cgm/Mare.

Sugli oltre 90 stage formativi, suddivisi tra reserved e open, attesi speaker di rilievo internazionale come Simone Bianco, Principal Investigator and Director of Computational Biology @Altos Labs Bay Area Institute of Science, Julia Yan, Head of Growth di TikTok, Yuval Dvir, Global Director of Online Platforms and Ecosystems @Google e Andreas Horn, Head of AIOps di Ibm. Numerosi anche gli stage tecnici e specialistici, che affronteranno temi chiave come Seo, Advertising, Coding, Google Innovations, Social Media Strategies, TikTok & Creator Economy, UX/UI Design, Brand Positioning, Cybersecurity ed E-commerce.

Tra i protagonisti di questi spazi, Matt Navarra, esperto mondiale in digital media, sarà sullo stage Social Media Strategies, mentre la sociolinguista Vera Gheno interverrà sullo stage Content Marketing, contribuendo a un approfondimento sul linguaggio, la comunicazione digitale e le sue implicazioni culturali e sociali. Accanto ai percorsi più tecnici, il programma offre ampio spazio a tematiche di interesse pubblico globale, con stage focalizzati su sostenibilità ambientale, climate change, diritti umani, inclusione digitale, accessibilità e tecnologie per il non profit, in linea con il ruolo del Wmf come piattaforma internazionale per la costruzione di un futuro equo, sostenibile e tecnologicamente consapevole.

L'area fieristica sarà un concentrato di innovazioni tecnologiche e intrattenimento futuristico. Tra i prodotti innovativi Eflyke – la moto volante made in Italy che punta a rivoluzionare il volo sportivo in totale sicurezza – robot quadrupedi ad alte prestazioni progettati per collaborare con l’uomo, prototipi sviluppati per competizioni internazionali come la Solar Challenge e la Rocket Challenge. Ampio spazio è dedicato anche alle esperienze dirette: i visitatori potranno provare in prima persona i veicoli Tesla nei test drive dedicati. Sempre all’interno dell’area fieristica sarà possibile fare esperienza del tunnel immersivo site-specific di 8 metri, progettato per il WMF 2025 da Aelion e testare il simulatore Vitruvian, il quale consente una totale libertà di movimento a 360 gradi e garantisce livelli di coerenza e fluidità tali da scongiurare la motion sickness.

Da non perdere anche lo spettacolare volo dimostrativo della jet suit di Gravity Industries, autentico show di tecnologia e innovazione e la finale internazionale della Fida Wmf club challenge 2025 di Drone Soccer, l’esport emergente che ha scelto il Wmf come capitale della competizione internazionale e che vedrà sfidarsi le nazionali di Spagna, Turchia, Francia, Kenya, Korea del Sud, Marocco, Regno Unito e Singapore. Un’ampia area verrà dedicata ad attività ludico-sportive accessibili a tutti: campo da pallavolo a cura del Consorzio Vero Volley, campo da pallamano con la Figh, campo da basket gestito da Playground, campo da bocce con la Fib-Federazione italiana bocce, e un tavolo da biliardo sportivo curato da Fibis. Inoltre, Acsi animerà il campo da pickleball, quello da street soccer e l’area tango, mentre l’esperienza immersiva sarà garantita dall’area VR Surf in collaborazione con Surf Week.

L’area fieristica accoglierà anche attività artistiche e momenti di svago: gli appassionati di musica potranno scoprire le band finaliste del contest Band Emergenti, che durante la tre giorni animeranno con il proprio sound lo stage dedicato, esibendosi davanti ai partecipanti della manifestazione.

Tra gli sponsor, espositori e partner del Wmf 2025 Philip Morris International, Esa, Intel, Canva, Aceper, PagoPA, Flazio, Tesla, Ploom, Regione Puglia, Regione Sardegna, Ministero della Cultura, Invitalia, Cdp, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bologna, Regione Basilicata, Eurid, Consiglio nazionale ricerche, Clust-ER Innovate, Clust-ER Tourism, Clust-ER Built, Clust-ER, Agrifood, Clust-ER Create, Amazon ads, Keliweb, Team Blue, Netsons, Hosting Solution, Host.it, GreenClick, Polimeni.Legal, Commify, Odoo, Stylla, Inail, UIL, S2E, Boraso, Ctecobo, Città della Conoscenza, Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, e molti altri. Technical Partner: 3B meteo, Interprefy, Chateau D'ax