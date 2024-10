Le squadre dei giudici sono pronte per i live show, ecco i talenti scelti per la competizione

Il grande passo verso i live show di X Factor 2024

Con l’arrivo degli Home Visit, X Factor 2024 entra nella sua fase più emozionante. I giudici, dopo aver ascoltato e valutato numerosi talenti, hanno finalmente selezionato i loro concorrenti per i live show. Questo momento cruciale segna l’inizio di una nuova avventura per i partecipanti, che dovranno dimostrare il loro valore sul palco e conquistare il pubblico. Quest’anno, la scelta dei concorrenti è stata particolarmente interessante, poiché i giudici non sono stati vincolati da categorie di genere o età, permettendo una maggiore libertà di espressione e creatività.

Le squadre dei giudici: chi sono i talenti scelti

Ogni giudice ha selezionato tre artisti, creando squadre variegate e promettenti. Achille Lauro, noto per il suo approccio innovativo, ha scelto Lorenzo Salvetti, un giovane cantautore di 17 anni, insieme ai Les Votives, una band rock di Milano, e ai Patagarri, un quartetto swing. Lauro ha dichiarato: “Investirei su chi ha la fame vera, più del talento”. Questa affermazione sottolinea l’importanza della determinazione e della passione nel mondo della musica.

Le scelte di Jake La Furia e Manuel Agnelli

Jake La Furia ha optato per un mix di stili, includendo Francamente, una cantautrice torinese, i The Foolz, un quintetto rock, e Elmira Marinova, una giovane cantante bulgara. La sua squadra promette di portare energia e freschezza ai live show. D’altra parte, Manuel Agnelli, veterano del programma, ha scelto Mimì Caruso, una talentuosa 17enne, Danielle, un cantautore polistrumentista, e i Punkcake, una band punk. La varietà di generi e stili nelle sue scelte riflette la sua visione artistica e la sua esperienza nel settore.

La squadra di Paola Iezzi e le aspettative per i live show

Infine, Paola Iezzi ha completato la sua squadra con Laura Fethau, Dimensione Brama e Pablo Murphy. Laura, una performer di 23 anni, e Pablo, un cantautore italo-scozzese, portano freschezza e originalità. Dimensione Brama, una band di sette ragazzi romani, aggiunge un tocco di gioventù e innovazione. Con queste scelte, Iezzi dimostra di puntare su artisti che possono sorprendere e coinvolgere il pubblico.