YouTube Premium aumenta i prezzi in Italia: scopri le nuove tariffe e come cambieranno i piani individuali e familiari a partire dal 12 novembre 2024

YouTube annuncia rincari per il piano Premium in molte aree del mondo, il colosso ha comunicato aumenti dei prezzi per il suo servizio Premium in diverse regioni, tra cui Europa, Sud America, Asia e Medio Oriente.

YouTube Premium: aumento del prezzo fino al 43% per gli utenti italiani

La notizia, diffusa durante il fine settimana, riguarda paesi come Belgio, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Indonesia, Irlanda, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Svizzera, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti.

In media, i piani individuali subiranno un incremento del 18%, mentre i piani famiglia vedranno un aumento del 43%. Questi rincari hanno sollevato malcontento tra gli utenti, soprattutto quelli con abbonamenti famiglia, che hanno dichiarato l’intenzione di disdire il servizio.

In Italia, il costo del piano individuale sembra che potrà passare da 11,99€ a 13,99€, mentre il piano famiglia aumenterà da 17,99€ a 25,99€. Le nuove tariffe saranno applicate a partire dal 12 novembre 2024, come comunicato da YouTube nelle email inviate ai clienti.

Youtube Premium: prezzo in aumento fino al 43%

Molti utenti Premium hanno espresso il loro disappunto sui social, in particolare su Reddit, affermando che i significativi aumenti del piano famiglia li spingeranno a cancellare l’abbonamento.

L’annuncio di YouTube arriva in un momento in cui gli utenti stanno affrontando rincari del costo della vita in diverse aree geografiche. Questi aumenti dei prezzi del servizio Premium potrebbero influenzare l’adozione e la fedeltà alla piattaforma, costringendo YouTube a valutare attentamente le reazioni e le esigenze dei propri abbonati.