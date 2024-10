Mi dispiace che i mutui non vengano inclusi nel saldo del conto corrente, poiché ciò offrirebbe una visione più completa delle entrate e delle uscite. Oltre alle ironie, questo paese continua a sorprenderci, ma in modo negativo. Queste sono le parole di Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a Padova riguardo all’inchiesta di Bari sui conti correnti monitorati, in cui si trova ad essere una delle persone coinvolte. Ha evidenziato di aver appreso della situazione tramite i media, affermando che “sembra incredibile che esista una persona in grado di effettuare seimila accessi, il che implica che i sistemi di sicurezza non siano così rigidi”. Zaia ha suggerito che sarebbe vantaggioso per i correntisti ricevere notifiche ogni qual volta qualcuno acceda al proprio conto, con dettagli sull’operatore e le motivazioni di accesso. “Sono certo – ha aggiunto – che si riuscirebbe a fermare immediatamente questi intrusi”. “Ci auguriamo – ha concluso Zaia – che tale condotta non sia il frutto di una mera follia, ma piuttosto il risultato di un qualche dosserista in cerca di informazioni”.

