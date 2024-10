L’incontro tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è svolto in Vaticano e ha avuto una durata di 35 minuti, dalle 9.45 alle 10.20. Dopo una conversazione riservata nella Sala della Biblioteca e l’introduzione della delegazione ucraina, il Papa ha regalato a Zelensky un bassorilievo in bronzo che rappresenta un fiore in crescita, accompagnato dalla frase “La pace è un fiore fragile“. In cambio, il presidente ucraino ha offerto al Pontefice un’opera ad olio che ritrae “Il massacro di Bucha. La storia di Marichka“.