“Finalmente in Italia si parla di transizione ecologica e pensiamo che la grande rivoluzione dell’agroecologia deve essere una delle leve su cui il Paese si deve concentrare nel prossimo futuro. E’ importante quanto è stato previsto nel Pnrr per sostenere il biometano che permette di ridurre l’uso del gas fossile e di riqualificare la filiera agricola. Ora dalle risorse bisogna passare ai progetti”. Così il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine della sesta edizione di Biogas Italy “Green possible.

Nuove energie per nuovi mercati”, tenutasi a Roma. “Se si vuole decarbonizzare il Paese, bisogna farlo anche nell’agricoltura e su questo bisogna ancora fare passi in avanti. L’agricoltura non può non partecipare a questa grande battaglia per la salvaguardia del Paese”, ha concluso Ciafani.