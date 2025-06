1000 Miglia, al via quinta e ultima tappa

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Al via la quinta e ultima tappa della 1000 Miglia 2025. Ripartiti da Parma in direzione Nord, gli equipaggi hanno effettuato le prime prove sportive di giornata nei pressi di Soragna, nella bassa parmense. Successivamente, transitando per Roncole Verdi, le vetture si sono...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Al via la quinta e ultima tappa della 1000 Miglia 2025. Ripartiti da Parma in direzione Nord, gli equipaggi hanno effettuato le prime prove sportive di giornata nei pressi di Soragna, nella bassa parmense. Successivamente, transitando per Roncole Verdi, le vetture si sono fermate a Busseto per un timbro, con suggestivo passaggio sotto la torre dell’orologio del palazzo della Rocca Pallavicino.

I risultati aggiornati alla Prova Cronometrata 140 vedono in testa Vesco-Salvinelli (Alfa Romeo 6C 1750 Ss), che erano scivolati secondi nella classifica parziale della giornata di ieri. Occhio agli argentini Erejomovich-Llanos (Alfa-Romeo 6C 1500 Ss), che proveranno a strappare la vittoria ai campioni in carica nell’ultima serie di prove. Terzi Tonconogy-Ruffini (Alfa Romeo 6C 1750 Gs Spider).

A distanza di quattro anni dall’ultima volta, la Freccia Rossa è tornata a Cremona, che ha accolto la manifestazione nel suo centro cittadino per un Controllo Timbro in Piazza del Comune, al cospetto del maestoso Duomo di Santa Maria Assunta. Prima di lasciare il territorio cremonese, la 1000 Miglia 2025 è stata anche (per la prima volta) a Soncino, per un timbro davanti alla Rocca Sforzesca e l’ultima, decisiva serie di Prove Cronometrate.

Il Controllo Orario di Orzinuovi, altra novità di questa edizione, sancirà il rientro del convoglio nel territorio bresciano. Seguiranno i transiti dal centro di Pontoglio, il ritorno per il secondo anno consecutivo a Palazzolo, che ospiterà un Controllo Timbro, ed i passaggi dai centri storici di Adro ed Erbusco, nella quale gli equipaggi sfileranno davanti alla sede del Consorzio Franciacorta.

Dopo i magnifici scorci franciacortini sarà la volta dei timbri a Travagliato e Gussago, effettuati i quali, gli equipaggi si dirigeranno finalmente a Brescia. Le Ferrari moderne del Tribute inizieranno ad arrivare nella Città della 1000 Miglia intorno alle 11:00, mentre, circa un’ora più tardi, sarà il turno delle auto elettriche della 1000 Miglia Green e dei 430 gioielli d’epoca della 1000 Miglia 2025.

Al termine di 1900 chilometri percorsi, gli equipaggi sfileranno come di consueto sulla rampa di Viale Venezia, accolti dall’abbraccio del pubblico.