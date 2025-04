25 aprile: Bignami (Fdi), 'solidarietà a Segre per beceri insulti antisemiti'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Alla senatrice Liliana Segre giunga la piena e totale solidarietà mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera per gli ennesimi e beceri insulti, intrisi d’odio e violenza, ricevuti sulla pagina social del comune di Pesaro, dove ha presenziato in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Questo dilagante antisemitismo va condannato senza indugio e siamo certi che la senatrice a vita, che ha vissuto in prima persona l'abominio della Shoah, non si farà intimidire”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.