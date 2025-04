25 aprile: Gasparri, 'solidarietà Segre, ipocrisia parte sinistra sotto occhi di tutti'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Nell’esprimere solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, ignobilmente insultata, non mi associo all'ipocrisia di chi alimenta celebrazioni che, fingendosi antifasciste, diventano in realtà antisemite e poi solidarizzano con la Segre....

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Nell’esprimere solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, ignobilmente insultata, non mi associo all'ipocrisia di chi alimenta celebrazioni che, fingendosi antifasciste, diventano in realtà antisemite e poi solidarizzano con la Segre. L'ipocrisia di alcuni esponenti della sinistra è sotto gli occhi di tutti. I loro atteggiamenti sono vergognosi. E sono stati espressi in maniera faziosa in Parlamento perfino in occasione di commemorazioni recenti, che avrebbero dovuto imporre bene altro spirito.

Chi semina odio, causa queste ondate di vergognoso antisemitismo. Quindi nel ribadire la solidarietà alla Segre, prendo le distanze da tutti quelli che sono alla base di questa campagna di odio e di insulti e non possono essere quindi, nello stesso tempo, solidali con la senatrice che ne è vittima”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.