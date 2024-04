25 aprile, Mattarella: senza memoria stragi non c'è futuro

Civitella, 25 apr. (askanews) - "Occorre - oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c'è futuro. Una lunga di scia di sangue ha accompagnato il cammino dell'Italia verso la Liberazion...

Civitella, 25 apr. (askanews) – “Occorre – oggi e in futuro – far memoria di quelle stragi e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c’è futuro. Una lunga di scia di sangue ha accompagnato il cammino dell’Italia verso la Liberazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Civitella in occasione della festa della Liberazione.

“Il sangue dei martiri che hanno pagato con la loro vita le conseguenze terribili di una guerra ingiusta e sciagurata, combattuta a fianco di Hitler nella convinzione che la grandezza e l’influenza dell’Italia si sarebbero dispiegate in un nuovo ordine mondiale. Un ordine fondato sul dominio della razza, sulla sopraffazione o, addirittura, sullo sterminio di altri popoli. Una aspirazione bruta, ignobile, ma anche vana” ha sottolineato Mattarella.