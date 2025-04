25 aprile: Ruotolo a Piantedosi, 'antifascismo non è negoziabile'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “L’antifascismo, ministro Piantedosi, non è negoziabile come afferma la nostra Costituzione che fonda la Repubblica sui principi di libertà e democrazia. Lo ricordiamo oggi, di fronte a episodi gravi come la sfilata di fascisti a Dongo sul lago d...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’antifascismo, ministro Piantedosi, non è negoziabile come afferma la nostra Costituzione che fonda la Repubblica sui principi di libertà e democrazia. Lo ricordiamo oggi, di fronte a episodi gravi come la sfilata di fascisti a Dongo sul lago di Como e come le scritte fasciste contro la panettiera di Ascoli Piceno identificata dalle forze dell’ordine il 25 aprile perché aveva appeso il lenzuolo antifascista.

Ci auguriamo che rapidamente le forze di polizia identifichino e denuncino i fascisti di Dongo e gli autori dei manifesti di Ascoli Piceno. L’apologia di fascismo e’ un reato a differenza dell’antifascismo. La nostra solidarietà infine va alla senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio ancora una volta di insulti vergognosi”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, Responsabile memoria nella segreteria nazionale del Pd.