26enne trovata morta e senza vestiti in un canale: è giallo

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in un canale nel Veronese ed è stata identificata grazie ai tatuaggi che aveva sul corpo

Una tragedia ha scosso Vigasio, piccolo Comune in provincia di Verona, dove è stata ritrovata senza vita una giovane donna mantovana di 26 anni.

26enne trovata morta in un canale

Il corpo è stato trovato nel canale Tartaro. La Procura della Repubblica di Verona ha richiesto l’autopsia per chiarire le circostanze della morte. Secondo quanto riportato dai media locali, la ragazza era nuda al momento del ritrovamento, avvenuto tra le sponde della diga. Il corpo è stato scoperto da uno dei manutentori del canale, come riportato dalla Gazzetta di Mantova.

Chi era la vittima

I carabinieri di Verona e Villafranca hanno identificato il corpo grazie ai numerosi tatuaggi della giovane. La ragazza, identificata con le iniziali E.B., viveva a San Martino dall’Argine con la madre e la sorella, ma si era allontanata dalla famiglia e dal paese da diverso tempo, motivo per cui la sua scomparsa non era stata denunciata.

Indagano gli inquirenti

Le autorità stanno indagando sulle persone che frequentavano la vittima per determinare se qualcuno fosse con lei al momento dell’incidente. In particolare, è fondamentale comprendere il motivo per cui fosse priva di abiti. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che l’azione della corrente l’abbia spogliata, ma ci potrebbero essere anche altre circostanze ancora da escludere. I carabinieri continuano le ricerche lungo le sponde del canale, sperando di trovare vestiti, calzature o borse che possano fornire ulteriori dettagli sulla tragedia.