5 cliniche gettonate per Trapianto Capelli Turchia

Chi soffre di caduta di capelli oggi ha fortunatamente una soluzione definitiva percorribile, che è quella del trapianto capelli Turchia. Questa è diventata una scelta sempre più popolare, proprio perché si riesce a tornare a una situazione di normalità con una chioma folta e naturale. Solo fino a qualche decennio fa il trapianto capelli era un intervento non raggiungibile da tutti: questo sia per un motivo di costi proibitivi che per il fatto che le vecchie tecnologie non garantivano risultati così naturali.

Oggi le nuove condizioni, sotto vari aspetti, hanno cambiato completamente il quadro della tricologia e la Turchia si è specializzata in questo settore, andando a proporre delle soluzioni vantaggiose per quello che concerne il connubio tra costo e qualità.

Ci sono numerose cliniche in Turchia che nell’ultimo ventennio hanno sviluppato il turismo medico. Sono sempre all’avanguardia sia in fatto di tecnologie, che di formazione. Questo crea sempre più clienti soddisfatti e lo dimostrano le testimonianze del trapianto capelli prima e dopo, che le cliniche esibiscono nelle loro gallerie fotografiche.

Il Boom del Trapianto di Capelli in Turchia

Le offerte di trapianto capelli a livello internazionale sono numerose, ma il trapianto capelli Turchia sta avendo un boom per la combinazione delle competenze mediche avanzate, le tecnologie moderne e il fatto che ci sia una cura del paziente tale da aiutarlo a gestire sia gli spostamenti sia la permanenza in Turchia.

Inoltre, il paziente viene seguito nel post trapianto da remoto, con verifiche fino al completo raggiungimento del risultato. Questi sono tutti dei plus che i clienti apprezzano e che vanno associati al costo trapianto capelli Turchia, che ha un’incidenza anche fino al 70%, rispetto a quelli che possono essere i prezzi in Italia o negli Stati Uniti. Andiamo a vedere insieme cinque cliniche turche conosciute nel settore e richieste dalla clientela.

Le 5 Principali Cliniche di Trapianto Capelli in Turchia

La presenza in Turchia di cliniche tricologiche è capillare: alcune si distinguono rispetto ad altre con dei benefit anche se, in un quadro generale, il livello di qualità è alto per tutte. Ci sono quelle maggiormente richieste anche a livello internazionale per il trapianto capelli Turchia, proprio perché si sono contraddistinte, rispetto alle altre, nella loro operatività e nei pacchetti che offrono al cliente.

1. Cosmedica Clinic

Cosmedica è un nome storico nell’ambito della tricologia per il trapianto di capelli in Turchia. Il dottor Levent Acar, dirigente della clinica. la aprì sedici anni fa e, a oggi, ha ben 20.000 trapianti di capelli di successo alle spalle. Cosmetica usa tecniche innovative a partire dalla FUE, fino a utilizzare, principalmente, la DHI Sapphire, che è un’evoluzione della metodologia FUE. Viene svolta usando degli strumenti come micro lame di zaffiro e un implanter pen di precisione, che permette di inserire i capelli senza separare le radici.

Questa è una tecnica molto meno invasiva di precedenti tecnologie e che va fatta da una mano sapiente di un chirurgo estetico. Uno dei vantaggi della clinica è il fatto che lo staff parla interamente inglese, ma al bisogno la clinica offre anche il supporto di un traduttore nella propria lingua. I costi del trapianto variano indicativamente dai 2.000 euro per una tecnica FUE, fino ai 6.000 euro per un pacchetto all inclusive, comprensivo quindi di viaggio, di alloggio, di intervento e assistenza dopo il trapianto. Il tutto dipende ovviamente da quello che sarà stabilito nel preventivo.

Parte del costo è determinata dall’area da trattare o da eventuali altri procedimenti, che si possono aggiungere, come l’utilizzo delle cellule staminali o il PRP, atti anche a ottimizzare lo stato di salute del cuoio capelluto.

2. Medhair Clinic

Situata all’interno del Liv Hospital Vadistanbul, questa clinica offre un’esperienza a livello ospedaliero con standard molto elevati, sicurezza e professionalità. Il suo dirigente, il dottor Vedat Tosun, ha oltre 12 anni di esperienza nel trapianto di capelli e numerosi interventi alle spalle.

Il team include anche dermatologi esperti, che adottano, come principali tecniche, la FUE la DHI e la Sapphire FUE. La clinica adotta tecniche innovative che permettono un risultato meno traumatico per il paziente. Ha anche offerte di pacchetti all inclusive e un personale multilingue, che assiste il paziente in tutto e per tutto, incluso il soggiorno in hotel a 4 o 5 stelle. La clinica dà la garanzia a vita sui graft trapiantati, quindi sui follicoli.

3. Smile Hair Clinic

Fondata dai dottori Mehmet Erdoğan e Gökay Bilgin, la struttura è presente in un ospedale accreditato dal Ministero della Salute turco. Rispetta gli standard e le sicurezze igieniche richieste dal governo stesso. Uno dei suoi principali punti di forza è l’utilizzo della Shappire FUE e DHI, con lame di zaffiro per incisioni più precise.

Il must di questa clinica è il comfort del paziente: la clinica si trova in un edificio di sette piani con un team di oltre 100 persone e anche aree pensate per il relax tra una fase e l’altra. Un altro vantaggio di questa clinica è la certificazione TEMOS A-Rated: in questo caso quindi siamo di fronte all’impegno della clinica stessa di seguire quelli che sono gli standard internazionali in fatto sia di qualità che di sicurezza sanitaria.

4. Elithair

La Elithair Clinic viene definita proprio a livello internazionale una delle più grosse cliniche di trapianto di capelli: occupa una superficie di 18.000 metri quadrati e si sviluppa su 12 |13 piani con un team di medici internazionali molto specializzati. Il primario è il dottor Balwi che ha sviluppato la tecnica NEO FUE: questa garantisce un tasso di attecchimento fino al 98%, grazie al fatto che venga utilizzato anche un siero rigenerante.

Altro procedimento della clinica è lo Sleep – deep, che garantisce al paziente un’esperienza senza dolore, attraverso un’anestesia somministrata durante un sonno profondo. Tutto questo si va a sommare ad altre forme di benefit quali i pacchetti all inclusive, che sono caratteristiche anche delle altre cliniche.

5. Dr Serkan Aygin Clinic

La clinica è capitanata dal Dr.Serkan Aygin, che ha oltre 25 anni di esperienza sul campo. Utilizza tecniche come la DHI Sapphire e la FUE. La clinica presta molta attenzione al percorso post operatorio del trapianto di capelli, seguendo scrupolosamente il paziente in tutte le sue routine fino alla completa guarigione. Il Dr. Aygin è una personalità attiva anche nella formazione e nelle conferenze in ambito tricologico.

Domande Frequenti sul Trapianto di Capelli in Turchia

– Perché scegliere la Turchia invece dell’Italia?

I pazienti italiani scelgono sempre più frequentemente la Turchia invece dell’Italia e i motivi principalmente sono dati dai costi competitivi con un’incidenza fino al 70%, che vanno a sposarsi a una qualità medica e pacchetti completi che sgravano il paziente da qualsiasi tipologia di preoccupazione.

– Come viene gestita la fase post operatoria?

Le ciniche turche forniscono istruzioni dettagliate sulle routine e le metodologie da seguire per avere un’ottimizzazione della guarigione nel post trapianto. Questo è un plus perché bisogna che ogni paziente abbia la sua routine

– Il trapianto di capelli è doloroso?

Grazie alle nuove tecnologie il trapianto di capelli è diventato un intervento molto meno invasivo e doloroso. In aggiunta a ciò il fatto che viene fatta un’anestesia locale, per cui il dolore durante l’intervento è azzerato. Il paziente potrebbe percepire un leggero fastidio durante la somministrazione dell’anestesia e una sensazione di indolenzimento nei giorni successivi, ma tutto viene contenuto con dei farmaci antidolorifici e, comunque, la cosa è soggettiva, potrebbe anche non sussistere alcun dolore.

Conclusione

Il trapianto di capelli è una soluzione completa ed efficace, per chi vuole risolvere in maniera definitiva il problema della calvizie: è un percorso e, in quanto tale, va seguito in tutti i suoi aspetti con delle persone esperte. I risultati che si raggiungono fanno dire alla maggior parte dei pazienti, che vale la pena sceglierlo per avere nuovamente una chioma armoniosa e naturale.