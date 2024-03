8 marzo, Rizzetto (FdI): "Produttività cresce con donne manager, sì a decontribuzioni"

Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Quando ci sono delle donne al lavoro e soprattutto alla guida delle aziende, in termini manageriali, la produttività cresce. Da questo punto di vista serve fare passi in avanti, serve quotidianamente lavorare su un tema importante ovvero quello sulla...

Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) – "Quando ci sono delle donne al lavoro e soprattutto alla guida delle aziende, in termini manageriali, la produttività cresce. Da questo punto di vista serve fare passi in avanti, serve quotidianamente lavorare su un tema importante ovvero quello sulla parità di salari, ad esempio a parità di mansioni". Così il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), commenta con Adnkronos/Labitalia il 'Report Donne' sui manager privati, elaborato da Manageritalia.

"Noi – sottolinea – abbiamo fatto qualcosa di carattere economico-finanziario cercando di favorire l'inserimento di donne giovani nel mercato del lavoro attraverso delle decontribuzioni. Ma non è ancora sufficiente e, quindi, penso sia necessario normare dei passaggi che ancora oggi effettivamente ostacolano l'inserimento di base delle donne nel mercato del lavoro".

"Andremo dunque avanti – assicura Walter Rizzetto – sogno il momento in cui non dovranno più esserci contributi o decontribuzioni per andare a sottolineare questo tipo di passaggio che è assolutamente necessario. Per ora siamo nel mezzo di questo cammino e, quindi, ritengo necessari anche incentivi per favorire l'aspetto manageriale delle donne. Molte aziende, in questi anni, si stanno accorgendo che la percentuale esistente ci soddisfa parzialmente e che si può fare molto di più".