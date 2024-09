A Cernobbio, è la giornata dedicata alle forze di opposizione: concordanza su vari argomenti.

Durante il forum Ambrosetti Cernobbio, è il momento per le forze di opposizione di farsi sentire: si sta cercando un'intesa su certi argomenti. In un dibattito condiviso, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda sembrano concordare su parte delle tematiche riguardanti la manovra del 2025, tutta...

Durante il forum Ambrosetti Cernobbio, è il momento per le forze di opposizione di farsi sentire: si sta cercando un’intesa su certi argomenti. In un dibattito condiviso, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Carlo Calenda sembrano concordare su parte delle tematiche riguardanti la manovra del 2025, tuttavia continuano a persistere discrepanze su vari aspetti.

A Cernobbio, il punto focale della giornata sono le opposizioni. Nell’ambito di un dibattito, Conte, Schlein e Calenda mostrano unità su alcuni aspetti della manovra 2025 e promettono di aderire a un fronte unificato sulla questione sanitaria. Nel frattempo, il dibattito sull’approccio più appropriato continua. Elly Schlein cerca di formare alleanze basate su dossier e contenuti specifici, ma i ritmi politici differiscono su vari argomenti, così come sul ruolo che le opposizioni dovrebbero svolgere. Le tensioni, più o meno velate, diventano palpabili in Liguria, dove il cosiddetto “campo largo” incontra difficoltà nel rallegrarsi attorno alla figura di Andrea Orlando come candidato per le elezioni regionali.