A Matera, IV non ha raggiunto un'intesa con il partito di destra.

Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha negato qualunque intesa con il fronte destro per le elezioni provinciali a Matera, attraverso una nota. Succede a un avviso diramato dai Fratelli d’Italia durante la mattina, in cui si annunciava il sostegno di Italia Viva per la coalizione, voltato all’elevazione del nuovo presidente della Provincia di Matera, che sarebbe il primo cittadino di Calciano, Arturo De Filippo. L’investitura era stata resa nota in coda a un comunicato sottoscritto dai leader provinciali di cinque partiti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Azione e Italia Viva.