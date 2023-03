A Napoli la nona edizione di "Non ci ferma nessuno"

Milano, 28 mar. (askanews) – “Abbiamo intercettato tante testimonianze, ragazzi che si sono raccontati, c’è sempre un velo di amarezza ma al contempo quello sguardo lucido e determinato che vuole far capire che la strada non fa paura gli incidente possono essere superati”. Così Luca Abete, inviato di “Striscia la notizia”, ha descritto la prima tappa del tour universitario #NonCiFermaNessuno, alla Federico II di Napoli.

Il progetto è arrivato alla nona edizione. “La nostra campagna è basata sull’ascolto – ha spiegato Abete – dal confronto con gli studenti italiani nasce la formulazione di percorsi utili ad alimentare fiducia e sconfiggere le paure. La vita è imprevedibile, ma grazie alla passione che si mette in campo anche nelle piccole cose, nessun obiettivo è impossibile”.

Ospite di questo primo incontroEzio Greggio che ha raccontato come l’ironia possa essere uno strumento importante per affrontare i momenti difficili. “Ero un ragazzo timido,ma la voglia di far sorridere il prossimo, mi ha aiutato a conquistare le mie sicurezze”, ha detto.

Prossima tappa il 30 marzo all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.