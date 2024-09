A Nuoro, un uomo ha tragicamente posto fine alla vita di sua moglie e due figli, per poi suicidarsi.

Un uomo di 52 anni a Nuoro è sospettato dell'omicidio della moglie di 43 anni e della figlia di 26 anni, dopo una discussione nel loro appartamento. Ha anche ferito altri due figli; il più piccolo di 9 anni, è in condizione di morte cerebrale, mentre il fratello di 14 anni, colpito marginalmente, è in stato di shock.

Nell’isola di Nuoro, due case diverse sono state teatro di un centomila familiari. Un uomo di 52 anni, lavoratore nel settore forestale, pare aver commesso l’omicidio di sua moglie di 43 anni e della figlia più grande, di 26 anni, seguendo una discussione nel loro appartamento in Via Ichnusa. Ha inoltre ferito altri due figli. Il minore, di 9 anni, è in una condizione di morte cerebrale, mentre il suo fratello di 14 anni è in stato di choc dopo essere stato colpito marginalmente.