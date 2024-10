Un omicidio è avvenuto a Pisa, precisamente nella zona di Oratoio, situata alla periferia della città, intorno alle 21. Durante i preparativi per una processione in onore della Madonna del Rosario, si sono sentiti diversi spari, almeno sei secondo alcuni presenti, ma solo uno ha colpito la vittima. La persona deceduta sarebbe un albanese di 37 anni, colpito davanti al figlio all’interno del cortile della sua abitazione. Le ragioni di questo delitto rimangono ancora sconosciute, così come l’ambito da cui sarebbe sorto.

Processione interrotta da spari

Ragioni e contesto del delitto

