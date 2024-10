Ogni giorno, gli agenti di Casa a prima vista assistono i compratori nella ricerca della loro casa ideale. Ma dove risiedono questi professionisti? Corrado Sassu ha deciso di soddisfare la curiosità di molti fan mostrando la sua abitazione. Questo agente immobiliare, insieme a Nadia Mayer e Blasco Pulieri, fa parte del trio romano e ha aperto le porte della sua nuova dimora, dove vive con la fidanzata nella grande capitale.

La residenza di Corrado Sassu

«Benvenuti nel mio appartamento», accoglie Corrado, presentandosi in abbigliamento casual. L’abitazione si apre su un ampio soggiorno dotato di un camino a bioetanolo — «ideale per chi non ha la possibilità di installarne uno tradizionale», spiega — e un’area pranzo con un tavolo espandibile, affacciata sulla cucina, che per lui è «uno dei luoghi più importanti». Ciò di cui va particolarmente fiero è la meravigliosa vista dalla finestra: «È una delle caratteristiche più affascinanti della mia casa. Quando esci sul balcone, ascolti il canto degli uccelli, sembra di trovarsi lontano da Roma». I suoi fan, con un pizzico di ironia, gli ricordano però che «il Circeo non si vede», frase che lui ama ripetere.

Le stanze e un dettaglio curioso

Non poteva mancare la camera da letto, condivisa con Alessia, dotata di un bagno privato con vasca idromassaggio, un elemento molto richiesto e spesso suggerito ai clienti. Nel corridoio si trovano vari armadi, «di proprietà di Alessia, mentre io sono stato praticamente esiliato», scherza Corrado, mostrando la sua nuova vita domestica.

Una delle caratteristiche che non è presente nella sua abitazione è la cabina armadio, un elemento molto richiesto da diversi clienti e che, come dice lui, gli sarebbe stata particolarmente utile: «Possiedo soltanto un piccolo armadio, mentre tutto il resto è occupato dalla mia compagna». Tuttavia, i fan esprimono un giudizio molto positivo sull’appartamento. Tra i messaggi, non manca il commento del collega Blasco: «Che splendida casa hai».