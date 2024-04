A Roma la prima edizione dell'Italian Gaming Expo & Conference

Roma, 20 apr. (askanews) -Due giorni di confronto tra Istituzioni, esperti, accademici, opinion leader, influencer per parlare del “Futuro sostenibile del gioco”. Al Palazzo dei Congressi dell’Eur a Roma il 18 e il 19 aprile si tiene la prima edizione dell’Italian Gaming Expo & Conference, dedicata al mercato italiano del gaming legale. Un’iniziativa necessaria per approfondire la realtà di un settore la cui importanza è riconosciuta a livello internazionale. In questi due giorni, infatti, intervengono oltre 130 speaker provenienti da più di dieci Paesi.

Spiega Alessio Crisantemi, President & co-founder Gn Media: “Il settore del gioco pubblico in Italia è un comparto che riesce a garantire ogni anno oltre 11 miliardi di entrate erariali e garantisce impiego per circa 140 mila persone, quindi parliamo di un settore di primaria importanza. In questa due giorni di conference si approfondiscono tutte le tematiche di interesse per l’intera industria ma anche e soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro che vuole e deve essere chiaramente sostenibile.

La conference è un’occasione unica per parlare delle principali tematiche che guideranno il mondo del gaming legale nei prossimi anni e per definire le linee guida di approccio per le imprese che vogliono guardare al futuro. Intanto è stato appena approvato un decreto legislativo che riforma gran parte del gioco, partendo dall’industria del gaming on line.

Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, spiega: “Noi crediamo che sia stato fatto un buon lavoro di contemperamento di diverse esigenze. La prima, la principale, quella che interessa di più, ovviamente, è quella della tutela del cittadino, anche come consumatore, ma come soggetto ovviamente debole, la tutela dell’introito fiscale che per lo Stato è importante e, in ultimo, ma non meno importante, la tutela di un asset industriale che si sta industrializzando e che con queste norme stringenti andrà verso un atteggiamento sempre più sostenibile e, soprattutto, responsabile”.