A Roma torna Abracadabra la Notte dei Miracoli, fino al 9 gennaio

Roma, 23 dic. (askanews) – Incantare adulti e bambini sarà il regalo più bello di questo Natale grazie all’attesissimo ritorno a Roma dello show internazionale “Abracadabra la Notte dei Miracoli”, al Teatro Ghione dal 26 Dicembre al 9 Gennaio 2022. Protagonisti della nuova edizione, alcuni tra i migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo. Un cast stellare composto da 7 campioni internazionali di Magia.

Sul palco del Teatro Ghione per la prima volta in assoluto in Italia, Alain Simonov, campione russo di manipolazione; direttamente dall’Argentina, il campione del mondo di magia Mario Lopez; dalla Francia, Gerald le Guilloux, con le sue fantastiche apparizioni di colombe; il campione italiano di magia Lupis, con il suo stile brillante e leggero e dalla Germania, la famosa illusionista Alana che porterà sul palco fascino, eleganza; e poi, un viaggio nel tempo con Vittorio Marino, campione Europeo di magia comica, pronto a ricreare atmosfere degne di Charlie Chaplin e Buster Keaton.

Non potevano mancare poi I Disguido, vincitori del Mandrake d Or, l Oscar della Magia, un duo di artisti originali ed eccentrici che combinano l’arte magica a quella teatrale e cinematografica. Saranno proprio i Disguido a condurre gli spettatori in un mondo fantastico fatto anche di solidarietà e di quella magia che ognuno possiede nel donare al prossimo un sorriso, un gesto, un piccolo aiuto.

Parte del ricavato sarà devoluto, infatti, a due importanti associazioni: Uniphelan, che si occupa di dare sostegno ai bambini colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid, e Antas Onlus, che con oltre 200 volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali di Roma aiutando chi soffre attraverso la ClownTerapia.