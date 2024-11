A Valencia si lavora per ripulire la città invasa dal fango

Valencia, 4 nov. (askanews) – Vigili del fuoco, volontari e residenti continuano a ripulire le strade di Valencia, in Spagna, dopo la catastrofica alluvione della scorsa settimana, in cui hanno perso la vita più di 210 persone. Le strade sono ancora invase da fango e acqua, si lavora per ripristinare la viabilità principale ma ci vorranno giorni per il ritorno alla normalità.

Il re Felipe VI presiede la riunione del comitato di crisi per la DANA presso la sede dell’Unità Militare di Emergenza (UME), all’indomani della sua visita a Paiporta, uno degli epicentri della tragedia, dove centinaia di persone hanno duramente contestato i reali, il primo ministro Pedro Sanchez, e il responsabile della Comunità Valenciana, Carlos Mazòn.