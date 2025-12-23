Come ricorderete, circa un anno fa Donald Trump voleva annettere la Groenlandia agli Stati Uniti, creando così una forte tensione tra Usa e Danimarca. Ora ecco che il Tycoon rilancia.

Trump non molla: “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”

Durante una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida, Donald Trump ha parlato ancora della Groenlandia.

Ecco le sue parole: “non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza. Dobbiamo averla. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. E se date un’occhiata alla Groenlandia, guardando su e giù lungo la costa, ci sono navi russe e cinesi dappertutto.” Ricordiamo che la Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca.

Trump vuole la Groenlandia: nominato un inviato speciale

Donald Trump vuole la Groenlandia, e non è certo mai stato un segreto. Il Tycoon ha nominato un inviato speciale per l’isola più grande del mondo, ovvero il Governatore della Louisiana Jeff Landry, veterano dell’esercito ed ex poliziotto. Su X, qualche tempo fa, Landry aveva scritto: “il presidente Donald Trump ha assolutamente ragione. Dobbiamo fare in modo che la Groenlandia si unisca agli Stati Uniti. Ottimo per loro, ottimo per noi! Facciamolo!”