Abbiamo preso una decisione in merito a Sonia Bruganelli, come ha confermato Angelo Madonia.

Nel programma Protagonisti su RTL 102.5, il ballerino professionista Angelo Madonia ha spiegato perché non ballerà con Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle. Madonia ha detto che lo show richiede molta concentrazione e ha confermato che Bruganelli è la sua partner. Tuttavia, per proteggere la loro vita privata, hanno deciso di non ballare insieme. Madonia si esibirà con Federica Pellegrini mentre Bruganelli danzerà con Carlo Aloia. Ha anche espresso curiosità su come i Cugini di Campagna si esibiranno nel programma.

Nell’ultima trasmissione di Protagonisti trasmessa su RTL 102.5, Angelo Madonia, noto ballerino professionista, ha fatto la sua comparsa. Interrogato da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, ha spiegato perché non si esibirà con Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle. Madonia ha chiarito che il programma presentato da Milly Carlucci richiede un elevato livello di concentrazione e che durante la sua durata è essenziale focalizzare tutte le proprie energie su di esso, mettendo da parte quindi la vita personale. Oltrepassando la sua propensione alla riservatezza, Madonia ha infine confermato che Sonia Bruganelli è la sua partner, dopo che sono stati fotografati insieme nel maggio scorso.

Angelo Madonia: “La decisione su Ballando è stata presa insieme a Sonia”.

“Le prime giornate di pratica sono iniziate e siamo ormai al quinto giorno. Tuttavia, la prima trasmissione andrà in onda su Rai Uno il 28 settembre in prima serata. Io mi esibirò con Federica Pellegrini. Chi è la mia ragazza? Dovrei essere io a dirlo? Come già sapete, Sonia Bruganelli è anche lei parte del cast di Ballando con le Stelle quest’anno. Perché non danzeremo insieme? Abbiamo deciso, per proteggere la nostra vita e le persone attorno a noi, di condividere questa esperienza professionale, ma non esattamente insieme, lei danzerà con Carlo Aloia. Se mi rattrista? No. Sono felice perché tale decisione è salubre e va benissimo così. Ballando è un tale impegno che è corretto concentrarsi sul ballo e su Ballando con le Stelle”.

Sarà interessante vedere come i Cugini di Campagna si comporteranno ballando con le zeppe. Personalmente, penso che lo faranno. Tuttavia, la questione rimane su come lo faranno e sono piuttosto intrigato da questo. Ha aggiunto il ballerino. Rimane incerto se sceglieranno di esibirsi singolarmente o opteranno per una performance di gruppo, con una coreografia coordinata. Quel che è sicuro, però, è che sono guidati da un’unica insegnante. Staremo a vedere come si presenteranno in pista nelle prossime apparizioni.