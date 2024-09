Abbronzatura perfetta: come mantenerla a settembre

Mantenere un’abbronzatura perfetta è il desiderio della maggior parte delle persone che tornano dalle vacanze. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come far sì che questo sogno diventi realtà, facendo affidamento su alcune strategie e l’utilizzo di prodotti specifici.

Abbronzatura perfetta

Oltre che il ritorno a scuola o al lavoro e il trascorrere delle giornate districandosi tra un impegno e l’altro senza avere neppure il tempo di riposare, l’abbronzatura che sbiadisce gradualmente è una delle cose peggiori che potesse capitare al rientro delle vacanze. Sembrerebbe, addirittura, che la pelle torni al suo tono naturale nel momento in cui si mette piede a casa e, in effetti, è proprio così, indipendentemente da quanto ci si è abbronzati.

Mantenere un’abbronzatura perfetta è un sogno che accomuna la maggior parte delle persone che tornano dalle vacanze e, fortunatamente, realizzarlo non solo non è poi così difficile, ma non c’è neppure il bisogno di ricorrere alle lampade abbronzanti o cose simili.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo adottando alcune strategie e facendo affidamento su dei prodotti specifici.

Abbronzatura perfetta: come prolungarla

L’abbronzatura naturale dura, all’incirca, dai sette ai dieci giorni, ma questa non è una regola universale, valida per tutti, perché molto dipende dal tipo di pelle, dal suo tono e dal clima. Chi vive in ambienti con clima caldo, infatti, potrà avere un’abbronzatura perfetta oltre i dieci giorni, al contrario, chi vive in ambienti con clima freddo, l’abbronzatura perfetta non durerà oltre i dieci giorni.

La nostra pelle, infatti, genera continuamente nuove cellule. Questo vuol dire che, se continuiamo ad esporci al sole, grazie anche agli alti livelli di melatonina, la pelle rimarrà abbronzata, al contrario, al rientro dalle vacanze, se non ci si espone più al sole, i livelli di melatonina si abbassano e le nuove cellule della pelle sostituiranno quelle abbronzate.

Il processo di rigenerazione cellulare è naturale e non può essere ostacolato o rallentato in alcun modo, fortunatamente! Tuttavia, possiamo fare affidamento sull’utilizzo di prodotti specifici che continueranno a idratare la nostra pelle e a prolungare l’abbronzatura.

Abbronzatura perfetta: i migliori doposole di Amazon

Se l’abbronzatura perfetta sta scomparendo gradualmente, non temete! Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle migliori creme doposole, in grado di prolungare l’abbronzatura sin dopo le vacanze, che Amazon mette a disposizione dei suoi clienti, alla migliore offerta.

Bilboa Doposole Glow Bronze, Doposole con Olio di Cocco, Nutriente e illuminante. Prolunga l’Abbronzatura e la Mantiene, Con Idrabronze

Una crema doposole che aiuta a mantenere l’abbronzatura e a ristabilire il giusto livello di idratazione. Può essere utilizzata sia subito dopo l’esposizione al sole che al rientro dalle vacanze, quotidianamente, per prolungare l’abbronzatura. Su Amazon è possibile scegliere la stessa crema anche per tonalità diverse di pelle. Raccomandata, soprattutto, nei casi di massima disidratazione della pelle.

PREP, Crema Solare Doposole, per Viso e Corpo Idratante e Lenitiva, Prolunga Abbronzatura, con Aloe Vera, Burro di Karité e Vitamina E, 200 ml

Questa crema è ideale sia per il viso che per il corpo e può essere applicata sia subito dopo l’esposizione al sole che quotidianamente, al rientro delle vacanze, per mantenere l’abbronzatura. A base di vitamina E, la crema ha anche un effetto antiossidante per prevenire la formazione dei radicali liberi e rallentare il foto-invecchiamento, riducendo i danni causati dai raggi solari.

Bilboa Doposole Nutriente Nutribronze con Vitamina C, Doposole Idratante e Nutriente, Ideale per Mantenere l’Abbronzatura a Lungo – Per Tutti i Tipi di Pelle

Adatta a tutti i tipi di pelle, questo latte doposole aiuta a mantenere l’abbronzatura e nutre intensamente la pelle dopo l’esposizione al sole. A base di vitamina C, potente antiossidante, la crema migliora le naturali difese della pelle e illumina l’abbronzatura. Si può utilizzare sia dopo l’esposizione al sole che al rientro delle vacanze, quotidianamente, per prolungare l’abbronzatura.

